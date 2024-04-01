المشدد 15 عامًا لعامل سرق شخصين وتسبب لأحدهما بعاهة مستديمة في القناطر

قضت الدائرة الأولى محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لعامل قام باستيقاف شخصين أثناء استقلالهما الدراجة النارية وتسبب لأحدهم في عاهة مستديمة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين، محمد عبد الواحد بحيري، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11354 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3741 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد.ع"، 21 سنة، عامل، مقيم عرب مرة مركز القناطر الخيرية القليوبية، أنه في يوم 14 / 4 / 2023 بدائرة مركز القناطر الخيرية، سرق وآخر مجهولين المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم أيمن زكي فهيم، ويوحنا أديب جرجس، بأن قاموا باستيقافهم أثناء استقلالهم الدراجة النارية ذات ال3 عجلات وقام المتهم الأول بإشهار سلاح ناري فرد خرطوش في وجههم مهددا بهم إياه بذلك السلاح وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وحياته وشل مقاومته وسرقتهم كرها عنهم، فأحدث الإصابات بالمجني عليهم الأول والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبتها 35%، الموصوفة بتقرير الطب الشرعي على النحو المبين بالأوراق.

كما أحرز وآخرين مجهولين سلاح ناري فرد خرطوش دون ترخيص وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

وفى سياق منفصل قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأثنين، بمعاقبة المتهم "س.ع.ص" عاطل بالإعدام شنقا فيما أسند إلى المتهم، لاتهامه بالتعدى على المجني عليها ابنة زوجته واغتصبها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة بعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

عاطل يعتدي على ابنة زوجته في الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بمحل سكنهم، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل، حال كونه زوج والدتها المجني عليها "م.م.ع" 17 سنة، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح،وهددها بالقتل، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهم.