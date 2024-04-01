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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

كارمن سليمان تتألق بعبائة مغربية ومكياج ساحر في أحدث ظهور (صور)

الفنانة كارمن سليمان
الفنانة كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة من اللقطات لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بإطلالة رمضانية جذابة.


 

الفنانة كارمن سليمان

وظهرت كارمن سليمان بعباءة أنيقة فضفاضة، تميزت بتصميم جذاب باللون البيج الفاتح، ومزينة بالجُبير الذهبي ناحية الصدر، بالإضافة لأكمام مطرزة بالشراشيب؛ ليبرز جمالها وأناقتها.


 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت كارمن سليمان تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تنسدل على أحد كتفيها وظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وقسمت غرتها على الجانبين لتتدلى بشكل ناعم وجميل. 


 

ووضعت كارمن سليمان مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات النود، بالإضافة للآيلاينر؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون البني الداكن؛ ليتماشى مع لون العباءة وبشرتها القمحية.


 

ما لا تعرفه عن كارمن سليمان

كارمن سليمان هي مغنية مصرية ذاع صيتها منذ اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدول على قناة mbc الفضائية، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة، واستطاعت أن تحصل على اللقب في موسم البرنامج الأول.

ولدت كارمن سليمان في عائلة موسيقية، فوالدتها تتمتع بصوت رائع ولكنها لم تحترف الغناء و وجدت الموهبة بابنتها فشجعتها على دخول برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار و أراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفني. 

وكان قد تم منحها جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر وقد قدمها المطرب الكبير هاني شاكر في حفلته في دار الأوبرا المصرية وأبدى اعجابه الشديد بصوتها و قوة إحساسها، كما قال عنها الملحن الراحل حلمي بكر في لقاء تلفزيوني سابق عندما سألته الإعلامية هبة الأباصيري عن موهبة جديدة سيقدمها للوسط الفني أن هناك فتاة تغني مع والدتها وهذه الفتاة معجزة غنائية رغم أنها لم تتجاوز سن السابعة عشرة. 

وعملت المطربة الشابة كارمن سليمان في برنامج Saturday Night Live بالعربي عام ٢٠١٦، وفي مسلسل حكايتي في ٢٠١٩، ومسلسل كعب عالي عام ٢٠١٤.

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