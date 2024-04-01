اكسري الروتين وحضري تشيز كيك بلوبيري لعزومة رمضان

تشيز كيك بلوبيري من الحلويات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، ويمكنك تحضيرها في رمضان لكسر الروتين، حيث اعتاد الجميع علي الحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطايف، لذا قومي بكسر القاعده واصنعي التشيز كيك بهذه الخطوات:

تشيز كيك بلوبيري

طريقة عمل تشيز كيك بلوبيري

المقادير

بسكويت دايجستف : علبتين (بسكويت القمح / علب صغيرة الحجم)

- الزبدة : ربع كوب (بديل الزبدة المخفف)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- البلوبري : كوب (طازج)

- صبغة طعام : نصف ملعقة صغيرة (زرقاء)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (سكر الدايت / فركتوز)

- لبن زبادي : كوب (منزوع أو قليل الدسم)

- البيض : 4 حبات

- جبن قريش : 3 أكواب ونصف





طريقة التحضير

كسري البسكويت في الخلاط مع بديل الزبدة، ثم رصي البسكويت جيداً في قوالب تشيز كيك الخاصة بالفرن، وأدخليها إلى الفرن لمدة 5 دقائق.

اخفقي البيض مع الفانيلا، ثم أضيفي السكر والجبنة وصبغة الطعام واللبن، واسكبي الخليط فوق البسكويت، وأدخلي القوالب للفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة.

أخرجي القوالب من الفرن، واتركيها حتى تبرد، ثم أدخليها الثلاجة.

زيني وجهها بحبات البلوبيري





فوائد تناول بلوبيري

مضاد لمرضى السكرى

هذه الفاكهة يمكن لمرضى السكر تناولها دون قلق، التوت الأزرق ( بلوبيري ) يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومصدر جيد للألياف، ونتيجة لذلك، يحتوي على مؤشر منخفض فى نسبة السكر في الدم، وذلك بفضل محتواها العالي من الفلافونويد، وقد يساعد التوت الأزرق في تحسين حساسية الأنسولين وهو أمر مهم للتحكم في مستويات السكر في الدم.





مفيد للمعدة والأمعاء والمسالك البولية

ربما سمعت عن العديد من الفوائد التي يجلبها تناول التوت الأزرق ( بلوبيري ) للجهاز الهضمي والراحة التي يجلبها لمرضى التهابات المسالك البولية، وغالبًا ما يُنصح بالتوت الأزرق في نظام غذائي منتظم خاصةً للنساء في سن اليأس أو النساء المسنات جدًا اللائي يعانين من عدوى المسالك البولية المتكررة، وذلك لأن التوت البري يساعد في مكافحة عدوى المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق ببطانة المسالك البولية.



فوائد التوت الأزرق لصحة العضلات

يمكن أن تؤدي التمارين الشاقة إلى إضعاف وإجهاد العضلات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الالتهاب الموضعي والإجهاد التأكسدي في الأنسجة العضلية، إلا أن التوت الأزرق قد يقلل من الضرر الذي يحدث على المستوى الجزيئي؛ مما يخفف من الألم، ويعزز أداء العضلات.

ومن فوائد التوت الأزرق للأطفال أنه يقلل من تلف العضلات الناجم عن ساعات طويلة من اللعب أو التمارين الشاقة، كما يساعد طفلك على اكتساب عضلات قوية ومرنة؛ لأداء تحديات الحياة اليومية بمزيد من الحماس.