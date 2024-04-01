الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال يعلن عن خطط عسكرية في الشمال بعد قصف قنصلية إيران في دمشق

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الاثنين، مصادقته على خطط عسكرية وتقييما للوضع في قيادة المنطقة الشمالية، على ضوء التطورات الجارية في المنطقة.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن رئيس الأركان عقد اليوم الاثنين، جلسة للمصادقة على خطط عسكرية في مقر قيادة المنطقة الشمالية بحضور قائد المنطقة الشمالية وأعضاء منتدى هيئة الأركان العامة.

وأضاف: "صادق رئيس الأركان خلال الجلسة على خطط للمراحل اللاحقة من القتال وأجرى تقييما للوضع".

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