المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة سرقة شخص بالإكراه بالمراغة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، المتهم "ص . ا . م" عاملا، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة سرقة المجني عليه "ف . ف . م" عامل، بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بلاغا من المجني عليه يفيد أنه أثناء سيره فى الطريق العام فوجىء بالمتهم يقوم بتهديده وإشهار سلاح ناري كان بحوزته فى وجهه واستولى منه على نقوده بالإكراه وتحت تهديد السلاح وفر هاربا .





ومن خلال التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .

وفي سياق آخر شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات .





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "راضي . ا . م . س" 43 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية وامتد لمنزل ملاصق ملك شقيقه "أيمن . از. م . س" 40 سنة عامل [ غير متواجد ] وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالك المنزل الأول قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزله ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.