المقاومة الإسلامية تقصف موقع رويسات العلم مرتين متتاليتين
قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرتين متتاليتين موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:10) من بعد ظهر يوم الاثنين 01-04-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف: كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (04:20) من بعد ظهر يوم الاثنين للمرة الثانية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.