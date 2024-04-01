أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة ربة منزل، لاتهامها بالتعدي بالضرب علي فتاة، بسبب خلافات عائلية، وأفضي ذلك الضرب إلي وفاة المجني عليها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للاستعداد والمرافعة.

3 مايو .. محاكمة ربة منزل لاتهامها بالتعدي بالضرب على فتاة بقليوب

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15351 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3778 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "سيدة ح ا"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة منطي مركز قليوب، لأنها في يوم 4 / 9 / 2022، بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية ضربت المجني عليها حبيبة عبد الغفار محمد عبد الغفار، عمدا بأن قامت بإكالتها عدة ضربات ببطنها حال التشاجر معها، فأحدثت وفاتها ولم تقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضي إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه علي إثر خلافات عائلية بين المتهمة والمجني عليها، وأن المتهمة دائمة التعدي علي المجني عليها، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي نتج عنها سقوط المجني عليها مغشيا عليها، وتبين وفاتها وعزى قصد المتهمة من ذلك الضرب دون إزهاق الروح.

3 يونيو.. محاكمة سائق لشروعه في قتل زوجته بسلاح أبيض بالعبور

كما أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة ، محاكمة سائق لشروعه في قتل زوجته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر خلافات بينهما، لجلسة 3 يونيو المقبل لسماع أقوال المجني عليها، دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

وفي واقعة اخري ، لقى شخص بالمعاش مصرعه إثر اصطدام دراجة نارية أثناء ذهابه لصلاة الفجر بالطريق البطيء بالبر الشرقى طريق بنها - المنصورة أمام قرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص صدمته دراجه نارية وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث بقرية كفر عامر رضوان، وتبين مصرع عبد الرحمن محمد، 63 سنة بالمعاش، أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر بمسجد على طريق بنها المنصورة بالبر الشرقى بقرية كفر عامر التابعة لمدينة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.