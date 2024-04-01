3 يونيو.. محاكمة سائق لشروعه في إنهاء حياة زوجته بالعبور

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، محاكمة سائق لشروعه في إنهاء حياة زوجته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر خلافات بينهما، لجلسه 3 يونيو المقبل لسماع أقوال المجني عليها، دائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

3 يونيو.. محاكمة سائق لشروعه في قتل زوجته بسلاح أبيض بالعبور

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6342 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 3562 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سامح أ ع"، 43 سنة، سائق ومقيم القلج - الخانكة بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 17 / 10 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور، شرع في قتل المجني عليها "منال بدر عبد العزيز محمد" - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) محل الاتهام الثاني وتوجه إلى المكان الذي أيقن تواجدها به سلفاً وما أن ظفر بها حتى سدد لها ضربه واحده بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصداً بذلك قتلها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليها إصابتها بالعلاج وذلك على النحو المبين.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث أن المجني عليها "منال ب"، 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة الكرامة العبور الجديده - العبور - بأنها حال تواجدها بمحل اقامه والدتها وعلى إثر خلفاً فيما بينها وبين المتهم فوجئت بدلوف المتهم الي غرفه نومها مستخدما مفتاح الشقه المتواجد بمسكن الزوجيه وما أن ظفر بها حتى سدد لها ضربه واحده بالسلاح الأبيض أنف البيان قاصداً بذلك قتلها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليها إصابتها بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3 مايو .. محاكمة تاجر سيارات لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل شقيقه بقليوب

كما اجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، محاكمة تاجر سيارات، لاتهامه بقتل شاب والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لجلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل، لاستدعاء شاهد الإثبات الثاني والاستعداد والمرافعة.