تكريم التلاميذ العائدين إلى المدارس بعد تسريبهم من التعليم بأبوتشت

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين 2024/4/1 الجاري بمكتبة التلاميذ العائدين إلى المدارس بعد انقطاعهم عن التعليم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بحضور المهندس احمد جهلان وكيل الإدارة ورئيس فريق مكافحة التسرب التعليمي ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي ونائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وأعضاء وحدة مكافحة التسرب التعليمي بالإدارة.

وشملت فعاليات التكريم 8 تلاميذ من مدرسة سمهود الابتدائية المشتركة و3 تلاميذ من مدرسة الحبيلات الغربية الابتدائية بالإضافة إلى مديري المدرستين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين في هاتين المدرستين والتلميذ محمد علي محمد بالصف الخامس بمدرسة سمهود الابتدائية المشتركة لجهوده في عودة اقرانه إلي المدرسة بعد انقطاعهم عن التعليم.

كما شمل التكريم فريق التسرب التعليمي بالإدارة التلميذ محمد علي محمد بالصف الخامس بمدرسة سمهود الابتدائية المشتركة لجهوده في إعادة اقرانه الي المدرسة بعد انقطاعهم عن التعليم.

وقدم فريق مكافحة التسرب التعليمي شهادة تقدير لمدير عام الإدارة لدعمه المستمر للفريق وجهوده المبذولة في خدمة الحقل التعليمي بأبوتشت.

وأعرب مدير عام الإدارة عن خالص تهانيه للطلبة العائدين إلى التعليم بعد انقطاعهم وحثهم على مواصلة مسيرة التعليم والمعرفة، مشيراً إلى الدور التربوي للمدرسة لا يقتصر على التعليم فقط بل دراسة أسباب التسرب من التعليم وطرق علاجه.

مؤكد علي توافر عناصر جذب التلاميذ إلى المدرسة وتفعيل الأنشطة الطلابية لدورها في جذب التلاميذ إلى المدرسة مقدما شكره وتقديره الي فريق التسرب التعليمي بالإدارة ومديري المدارس وكل من ساهم في عودة الطلاب إلى مدارسهم متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيقمدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة تكرم الأمهات المثاليات والموهوبين في مجال الرسم كما نظمت مدرسة ابوتشت الإبتدائية المشتركة بإدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا بقيادة محمد كمال مدير المدرسة وتريزه لطفي وكيل المدرسة اليوم الاثنين 2024/4/1 ,احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات من معلمات المدرسة والتلاميذ الموهوبين في مجال الرسم.

شهد الاحتفالية المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية والدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء وخليفه محمود وكيل قسم التدريب وجمعه رمضان موجه التربية الفنية ومنصور اللحياوي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي.

أوضح قاصد إن تكريم الأمهات المثاليات من المعلمات جاء اعترافا للجميل لنماذج يحتذى بها وذلك يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية بابوتشت على الاحتفال بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات تقديرًا لمكانة المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤمن بأهمية دورها في المجتمع حتى أصبحت محط أنظار وتقدير العالم أجمع لما تحظى به من دعم ورعاية وتمكين في شتي المجالات مقدما خالص التهاني لجميع الأمهات المعلمات تحية الشكر والتقدير وان يعيد الله هذه الأيام عليهن بالخير واليمن والبركات.

وشملت فعاليات التكريم من معلمات المدرسة نوال محمد ومني السمان وفاطمه عبدالرحيم وزينب ابوالوفا ورشا عبدالفتاح وسناء احمد.

كما شمل التكريم التلاميذ الموهوبين في مجال الرسم وهم سلمي وعثمان ياسر ومريم ايمن وعبدالله بهاء وسندس محمد ومعاذ عبدالرؤوف وريماس عمر وحلا محمد واحمد صبري ومريم عمادالدين وحسن عبدالناصر ورحمه ابراهيم وبيجول زكريا ويمني وائل وريناد عبدالرؤوف وداليا عمرو .

وتضمن التكريم خلود محمد معلم التربية الفنية بالمدرسة لجهودها البارزة والمتميزة ومشاركتها الفعالة في مجال التربية الفنية.