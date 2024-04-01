5 شهداء في غارات للاحتلال بحي البرازيل برفح

استشهد 5 في غارات للاحتلال بحي البرازيل برفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحة أنها بلغت 32845 شهيدًا 75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت الوزارة في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 63 شهيدًا 94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهدافات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، المؤسسات الدولية والأممية كافة والمجتمع الدولي، بذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع

وقالت الوزارة، في بيان، إن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعد ضربة قاصمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

وأمس الأحد، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفيي ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط قصف عنيف جدا وإطلاق نار كثيف.

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان، أن آليات إسرائيلية تحاصر المستشفى، وتقوم بأعمال تجريف واسعة بمحيط المستشفى.

وأفاد البيان بأن جميع طواقم المستشفى تحت الخطر الشديد حاليا، ولا تستطيع الحركة نهائيا.

وقال الهلال الأحمر إن أحد موظفيه قُتل عندما توغلت الدبابات الإسرائيلية فجأة بالمناطق المحيطة بمستشفيي ناصر.

وفي إطار آخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة، عقب انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من داخل المجمع والمناطق المحيطة به.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل مستشفى الشفاء والأحياء السكنية المحيطة بها، فجرًا، باتجاه مناطق جنوب حي تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة.



وذكر شهود عيان أن الانسحاب كشف عن إحراق قوات الاحتلال لجميع مباني مستشفى الشفاء وخروجها بالكامل عن الخدمة.