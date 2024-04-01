"أنصار الله": العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على الحديدة

أعلنت وسائل إعلام يمنية، اليوم الإثنين، عن "غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف في محافظة الحديدة".

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "العدوان الأمريكي البريطاني شنّ غارة على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بمحافطة الحديدة"، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت القوات الأمريكية أعلنت، أمس الأحد، تدمير طائرتين مُسيرتين لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في مناطق سيطرة الجماعة باليمن، في عمليات وصفتها بأنها "دفاع عن النفس".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قواتها نجحت في 30 مارس الماضي، في الساعة 8:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في الاشتباك وتدمير طائرتين من دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعاً عن النفس".

وأضافت أن "إحداهما (الطائرتين) كانت فوق البحر الأحمر والأخرى كانت على الأرض استعدادًا للانطلاق".

وأكدت أن "هذه الأنظمة الجوية المسيرة تمثل تهديدًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

يأتي هذا الحدث بعد أيام من إعلان زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن جماعته استهدفت، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 86 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعمًا وإسنادًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب قوله.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها استهدفت بالصواريخ 4 سفن وهي "ميرسك ساراتوجا" الأمريكية في خليج عدن، وسفينة "إيه بي إل ديترويت" الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة "هوانغ بو" البريطانية في البحر الأحمر، وسفينة "بريتي ليدي"، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مشيرة إلى مهاجمة مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالطائرات المُسيرة، وإطلاق صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.

وأعلنت الجماعة، منتصف مارس الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.

وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.