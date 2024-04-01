تعاون بين محافظة قنا والبنك الزراعي

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الإثنين، وفدا من البنك الزراعى المصرى برئاسة المحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا، لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظة.

حضر المقابلة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و حسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشاد محافظ قنا بحهود البنك الزراعي المصري في مساعدة الفئات الأكثر احتياجا انطلاقا من الدور الوطني المجتمعي الذي يقدمه البنك تحت رئاسة المهندس علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة.

في إطار جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية مما يساهم في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

تضافر الجهود المصرفية:

وأثنى محمد فرغلي رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا ، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ، في كافة مجالات التنمية ، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين .

وقال فرغلي، إن البنك يقوم بدعم المزارعين ، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج ، وكذلك مساعدة وتوفير المساهمات العينية.

من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقري والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان.

وأردف رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا، إنه يأمل في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

كوبونات غذاء:

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت محافظة قنا، البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بقيمة 500 ألف جنيه في صورة قسائم شراء مواد غذائية يتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي.

وذلك فى إطار المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى وتم توزيع 20 دفتر بواقع 50 بون لكل دفتر بقيمة شرائية تبلغ 500 جنيه سيتم صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.