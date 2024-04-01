الأوقاف توضح أماكن صلاة عيد الفطر المبارك

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

أضاف “عبدالعزيز” أن الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة:

في سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وتطويرًا.

أوضحت الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 882 مسجدًا منها 691 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و191 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 5/ 4/ 2024م عدد (11904) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و(89) مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الجيزة

1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور

مديرية أوقاف الوادي الجديد

2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا

4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي - فرشوط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة

مديرية أوقاف الدقهلية

7. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة

8. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الفيوم

9. مسجد قصر بياض - العجميين

مديرية أوقاف البحيرة

10. مسجد الحمدية الغربي –قريةالبرنوجي - مركز دمنهور

مديرية أوقاف بني سويف

11. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا

مديرية أوقاف الغربية

12. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم

2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف قنا

3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت

4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت

5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت