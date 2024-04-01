الأوقاف تعقد 1384 خاطرة تهجد بالمساجد الكبرى

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات برنامج خاطرة التهجد "ليلة مع المعتكفين" على مستوى جميع المديريات في مساجد التهجد والاعتكاف، والذي يستمر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، في الفترة من السبت 20 رمضان الموافق: 30 / 3 / 2024م، وحتى الاثنين 29 رمضان 1445هـ الموافق: 8 إبريل 2024م بعد صلاة التهجد.

وأوضحت الأوقاف أنه عقد اليوم الأحد 1384 خاطرة تهجد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك على النحو التالي:

في مديرية أوقاف القاهرة عقدت فعاليات البرنامج في عديد من المساجد منها: مسجد عمرو بن العاص، ومسجد فاطمة الزهراء - جنينة مول، ومسجد التوبة عين شمس.

وفي مديرية أوقاف القصر عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد السيد يوسف ـ بندر الأقصر، ومسجد التوحيد أنصار السنة- البياضية، ومسجد أبو نعيم ـ أصفون.

وفي مديرية أوقاف الفيوم عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد ناصر الكبير- حي الورشة، ومسجد الكبير – قلهانة، ومسجد المرادني- بندر سنورس.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر عقدت فعاليات البرنامج في مسجدي الإسراء والمعراج - ش المدارس- الغردقة، السنوسي – ش البحر- القصير.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد ناصر بالخارجة - ش/جمال عبد الناصر، ومسجد التوحيد بموط - الهنداو.

وفي مديرية أوقاف السويس عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد أم القرى/ الحرفيين/ فيصل، ومسجد بشائر النصر/ بور توفيق/ السويس.



وفي مديرية أوقاف الدقهلية عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد الكبير ـ الصفا ـ تمي الأمديد، ومسجد الصفطاوي ـ بمدينة المنصورة.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد عقدت فعاليات البرنامج في مساجد بور فؤاد الكبير، ومسجد مريم الأمين والثلاثيني.

وفي مديرية أوقاف بني سويف عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد التحرير- بندر الواسطي، ومسجد الكبير – بني موسى.

وفي مديرية أوقاف سوهاج عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد النصر – طما، ومسجد آل هريدي- المنشاة.

وفي مديرية أوقاف دمياط عقدت فعاليات البرنامج في مسجد القديم- كفر سعد.

وفي مديرية أوقاف قنا عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد الكبير- المراشدة- الوقف، ومسجد السلام- فرشوط.

وفي مديرية أوقاف الغربية عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا أول، ومسجد الشيخة- نور الصباح- طنطا أول.

وفي مديرية أوقاف مطروح عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد الحاج ش السلوم، ومسجد الفتح بالضبعة.

وفي مديرية أوقاف المنوفية عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد سيدي خميس شبين الكوم، ومسجد سيدي شبل-الشهداء.

وفي مديرية أوقاف أسيوط عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد الجندي – حي السادات، ومسجد البقلي-البيسري- أسيوط.

وفي مديرية أوقاف البحيرة عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد السلام بالحدائق- كفر الدوار ثان، ومسجد النور بمدينة وادي النطرون- وادي النطرون.

وفي مديرية أوقاف الجيزة عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد سيدي عباس- البدرشين، ومسجد أبو بكر الصديق- الصف.

وفي مديرية أوقاف أسوان عقدت فعاليات البرنامج في العديد في مسجدي العمري- الحكروب- العمري- الحكروب، وعباد الرحمن- الإستاد- إدارة الكرور.

وفي مديرية أوقاف الشرقية عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد أمير الجيش- بلبيس، ومسجد النور المحمدي- أبو حماد.

وفي مديرية أوقاف القليوبية عقدت فعاليات البرنامج في العديد في مسجدي الزعايرة – طوخ، وحسن شعلان- قها.

وفي مديرية أوقاف المنيا عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد الشيخ علي– دروة، ومسجد عبد الجواد سالم – بندر سمالوط.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد رياض الصالحين / الفلكي- الرمل، ومسجد سليمان محمود / زنانيري- شرق.



وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد إبراهيم أغا/ روينه، ومسجد الفتح/ كفر الشيخ.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية عقدت فعاليات البرنامج في العديد من المساجد منها: مسجد التوفيق – المستقبل- أبو صوير، ومسجد المساكن – القصاصين.