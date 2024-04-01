أبحاث ميدانية لتنفيذ وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجًا بقرى الزقازيق

أجرت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، زيارات ميدانية بمنطقة قرى مركز الزقازيق، في ايطار فاعليات البحث الميداني للأسر الأكثر احتياجا للمياه، ضمن أعمال بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية.

حيث تم زيارة عدد من الأسر رقيقة الحال، وتم عمل الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر، تمهيداً لتوصيل المياه لهم لتنفيذها ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى بالمحافظة.

وقد وجه المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، بضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية تقدم كافة التسهيلات المتاحة، في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.

وفي سياق متصل،نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالاشتراك مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبو حماد، زيارة وفد من كبار أئمة إدارة أوقاف شمال أبوحماد إلى محطة مياه العباسة، وتم تعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه عبر المأخذ.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد المعامل، وتم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وإنتهاء بإضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التى تغذيها المحطة.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه لا غنى عن هذه الزيارات، ورحب بفكرة التواصل مع رجال الدين في نشر رسائل التوعية، لافتًا إلى أن تلك الزيارات تهدف لنشر مجهود الشركة في توصيل كوب مياه نظيف.

وأشار إلى ذلك يأتي إيمانًا من الشركة بأهمية نشر سياسة الترشيد للمياه، والتعريف بالجهود المبذولة من الشركة، لإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك، وتطبيقًا لخطة الشركة القابضة في مجال التوعية.

وذكر أن الزيارة تتبلور من خطة التوعية التثقيفية بالشركة، والتي تهدف إلى استقطاب سفراء جدد؛ يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاه يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياة.