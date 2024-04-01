الاحتلال الإسرائيلي دمر كل شيء في مجمع الشفاء بغزة

أكد بشير جبر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، تكشفت ملامح المجازر التي ارتكبها في حق المواطنين والمرضي الذين كانوا يتواجدون داخل المجمع بالإضافة إلى المباني السكنية.

وقال “جبر” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن مجمع الشفاء خرج تماما عن الخدمة حيث أُحرقت مباني المجمع وأقسامه بشكل كبير، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الشهداء الذين وجدهم المواطنون وتمكن طاقم الدفاع المدني من انتشالهم من ساحات المستشفى.

وأشار إلى أن الدفاع المدني تحدث عن أكثر من 300 شهيد تم انتشالهم حتى هذه اللحظة من داخل مجمع الشفاء الطبي، وما زال المواطنين والطواقم الطبية تقوم بعملية مستمرة للبحث عن ضحايا وشهداء ومصابين بداخل المجمع، موضحًا أن المباني المحيطة بالمجمع تم تدميرها بشكل كبير؛ حيث كانت إسرائيل طيلة هذين الأسبوعين تقذف محيط المجمع بشكل عنيف وقوي، مما خلف دمار واسع طال منازل المواطنين وأدى ذلك لارتقاء العشرات من الفلسطينيين الذين يقطنون بمحيط المجمع وما زالوا تحت أنقاض منازلهم الآن.

ارتفاع عدد شهداء غزة لـ32845 شهيدًا وتفريغ المستشفيات للجرحى

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ178 على قطاع غزة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و94 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32845 شهيدا و75392 مصابا منذ بداية الحرب الصهيونية في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الصحة تطالب بتفريغ مستشفيات غزة للجرحى والمرضى

وناشدت بتفريغ المستشفيات وحصرها على المرضى والجرحى لتتمكن الكوادر الصحية من تقديم خدمات إنقاذ الحياة والعلاج، بعد استهداف النظام الصحي المتكرر للنظام الصحي.

كما ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، المؤسسات الدولية والأممية بذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي غزة.

وأكدت أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة ضربة قوية للقطاع الصحي الذي تقلص إلى أدنى مستوياته، بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي.