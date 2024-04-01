سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، بيانًا أكدت فيه سعي الاداره العامة لخدمة العملاء بالشركة عبر المراكز الثابتة والسيارات المتنقلة التي تجوب كافه القرى والمراكز بالمحافظة، إلى تقديم الخدمات والرد على الاستفسارات للمواطنين، وذلك من منطلق الالتزام بالقيم والمبادئ الخاصة بميثاق المتعاملين في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الشركة في بيانها: يتم تقديم مستوى خدمي متميز لأصحاب الهمم وكبار السن، والسعي نحو مواكبة التطور المستمر للخدمات بما يفوق توقعات العملاء، وأشارت إلى تواجد سيارات خدمة العملاء خلال هذا الأسبوع، بدأ من اليوم الاثنين الموافق 1/04/2024 إلى الخميس الموافق 04/04/2024 بالمراكز والقرى الآتية: ️بقرية العدوة مركز ههيا اليوم الاثنين، وقرية المهدية يوم الثلاثاء، والعلاقمة يوم الأربعاء، وقرية المحمودية يوم الخميس.

وبمركز أبو حماد، تجوب السيارات بقرية السناجرة) من الاثنين إلى الخميس، وفي قطاع مركز الحسينية تقرر أن تتوفر الخدمة بقرية السماكين غرب طوال أيام الأسبوع، ويتم تقديم العديد من الخدمات لعملاء الشركة ومنها: تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوي، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير .

ولفت الشركة إلى تأهبها لاستقبال أي بلاغات عن أي ممارسات مخالفة أو خاطئة في المجالات المتعلقه بخدماتها؛ وإعلامها بأي تعديل في البيانات لضمان جودة الخدمة المقدمة، وانها تسعد بتزويدها بأراء العملاء ومقترحاتهم للوصول لمستوى خدمة أفضل.

وفي سياق متصل،وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة منشأة العباسة الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، لمحطة مياه العباسة المرشحة تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، وتعريف الطلاب بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين، وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.