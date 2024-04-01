5 جنيهات أجرة موحدة لـ مركبة «التوك توك» بأسيوط



شنت رئاسة حى شرق بمحافظة أسيوط، حملة موسعة لتحديد وتطبيق تعريفة الركوب لجميع التكاتك الموجودة بمنطقة الوليدية التابعة لحى شرق والتى تم تحديدها بالسعر وهي 5 جنيهات فقط.

وشدد رئيس حى شرق، على التأكد من إلزام سائقي التوك توك بتطبيق تعريفة الركوب، ولصق الاستيكرات على مركبة التوك توك (5 جنيهات فقط لا غير ) وعدم الزيادة عن الأجرة المقررة، ومن يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، سواء كان بدفع غرامة مالية أو مصادرة المركبة



جاء ذالك بعد تعدد شكاوى المواطنين من استغلال وتجبر سائقي مركبة التوك توك فى سعر الأجرة والتى يعتبرها البعض أرقام مبالغ فيها تفوق طاقة محدود الدخل أو حتى الطبقة المتوسطة.

تطبيق تعريفة مركبة التوك توك

رئاسة حى شرق

رئاسة حى شرق

رئاسة حى شرق

رئاسة حى شرق

IMG-20240401-WA0012