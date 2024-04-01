أمسية رمضانية كبرى بمركز شباب العصلوجى

شهد الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لقطاع «الشباب»، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، وهانى العراقي مدير إدارة شباب الزقازيق شرق؛ احتفالية مركز شباب العصلوجي، ضمن أنشطة إدارة شباب الزقازيق شرق خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بتكثيف الأنشطة خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة تنفيذ أجندة رمضان ضمن مبادرة «رمضان احلى بمراكز الشباب».

بدأت الاحتفالية بعزف الكورال للسلام الجمهوري، وافتتاح بالقرآن الكريم، وتلاها عرض أغانى شهر رمضان المبارك والأغانى الوطنية التى أداها فريق الكورال، وابتهالات وتواشيح دينية «يا صلاة الزين» وكورال جماعي «رمضان في مصر حاجة تانية»، والدويتو المميز ريماس وليد وعمر القفاص «الراجل دا هايجنني»، ومحمد حسن «هنحب مين غيرها، قمرن»، ومي الحلو «المسك فاح»، وعمر القفاص «حرما يا سيدي، طاير يا هوى، عليك سلام الله»، وبلال «لأجل النبي» رمضان جانا»» وريماس حمادة « الله الله، هوى يا هوى» .

وأشرف على تنفيذ الأمسية الرمضانية بمركز شباب العصلوجي إدارة تنمية النشء بالتعاون مع إدارة شباب الزقازيق شرق، والذي ضم برنامج فني وثقافي وانشاد ديني وغناء لفريق كورال النشء بمركز شباب الزقازيق البحرى.

وتستمر تنفيذ الأمسيات الرمضانية بمراكز الشباب، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الفرعية، بهدف إثراء الطابع الرمضاني وعرض المواهب الفنية للكورال والإنشاد الديني لأعضاء مراكز الشباب، ومن المقرر اختيار سيتم افضل مركز شباب مشارك فى الأنشطة الرمضانية من حيث الإعداد والتجهيز وتركيب الزينة الرمضانية وأجواء الاحتفالات، ضمن معايير تم وضعها بإشراف لجنة مكلفة من الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بعضوية الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، والسيد خليل معاون الشباب، والمهندس إسلام النجار مدير المركز الاعلامى، وأحمد حسن المنسق الإعلامي.

تأتي هذه الفاعليات، في إطار تنفيذ مبادرة رمضان احلى بمراكز الشباب، ومن خلال متابعة الدورات الرمضانية والأنشطة المتميزة يوميا، من أجل إسعاد رواد مراكز الشباب، وتقديم أفضل خدمة لهم في الشهر الكريم، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.