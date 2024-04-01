محافظ أسيوط يؤكد التنسيق بين الجهات لتذليل العقبات ونهو المشروعات والإرتقاء بالخدمات

خلال لقاءه بوكلاء وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 مشيراً إلى ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات كل في نطاق عمله ورصد الملاحظات أولاً بأول لتلافيها وتذليلها فوراً ... جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.

وقد تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كافة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على نهو الأعمال والاجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات.

كما استعرض المحافظ ما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023/2024 حتى الآن والأنشطة والفعاليات كل في نطاقه وما سيتم تنفيذه خلال الأشهر القليلة القادمة قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل التحديات أمام تسريع وتيرة العمل لنهو العمل على المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالقرى والمراكز والأحياء لافتاً إلى أهمية المتابعة الدورية والميدانية لمراحل التنفيذ لكافة المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء والقرى سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وذلك حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدى للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.