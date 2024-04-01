المقهى الثقافي بالفيوم يحتفي بأمير الزجل ضمن فعاليات اليوم الثالث

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن فعاليات أيام المقهى الثقافي الرمضاني الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

جاء ذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

الاحتفاء بمسيرة " ابن حنظل" ضمن فعاليات فرع ثقافة الفيوم في رمضان

وفي السياق شهدت مكتبة الفيوم العامة لقاء للاحتفاء بتجربة الكاتب الصحفي الراحل محمد كامل أمين "ابن حنظل" المعروف ب"أمير الزجل"، وذلك في ثالث أيام مقهى "يوسف وهبي" الثقافي، ضمن برنامج "عطر الأحباب" المقام بالتعاون الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

شارك في اللقاء نجله الدكتور نبيل حنظل وتناول خلاله السيرة الذاتية لوالده الذي ولد عام 1909 بمدينة سنورس، كما تحدث عن مراحل نشأته التعليمية وعمله في مجال التدريس بمدارس الفيوم، وكذلك إسهاماته خلال الثورة العرابية.

وتابع قائلا: عمل "حنظل" في مجال الصحافة وأسس أول دار للنشر وأصدر جريدة "المجتمع" الأدبية وحصل على 80 جائزة، وتم تكريمه بعد وفاته من عدة جامعات وصحف مصرية وعربية.

أما عن مشواره الأدبي، أشار أنه أصدر ثلاثة دواوين في الثلاثينيات من القرن الماضي، تم جمعها معا باسم "ديوان ابن حنظل" كما أصدر عدة كتب منها: "الشعر الشعبي وتاريخه، أعلام الزجل، دراسات في الأدب الشعبي، وشاعر من بلدنا" وغيرها، بجانب إنشاء رابطة الأدب الشعبي، وجمعية الأدباء والفنانين بالفيوم.

وأضاف حصل الكاتب الراحل على عدد من الجوائز منها الجائزة الأولى من مهرجان الزجل الأول بالإسكندرية، و الميدالية الذهبية عام 1951، وجائزة وزارة الإرشاد القومي، بجانب شهادة تقدير من جمعية أدباء الشعب بالإسكندرية، وأخرى من وزارة الثقافة والثقافة الجماهيرية عام 1981، كما كرمته هيئة قصور الثقافة بعد وفاته في المؤتمر الأدبي الأول لمحافظة الفيوم عام 1995.

واختتم اللقاء بتقديم درع الهيئة لنجل المحتفى به تكريما لاسم أمير الزجل في الفيوم، ووفاء لما قدمه من أعمال متميزة، أعقب ذلك أمسية شعرية تضمنت إلقاء عدة قصائد ذات طابع رمضاني، بمشاركة الشعراء والدكتور هادي حسان ومصطفى عبد الباقي ومحمد ربيع وأدهم مطير.