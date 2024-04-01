صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 32845 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحة أنها بلغت 32845 شهيدًا 75392 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولفتت الوزارة في بيان لها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 63 شهيدًا 94 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهدافات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، المؤسسات الدولية والأممية كافة والمجتمع الدولي، بذل الجهود من أجل إعادة تشغيل مستشفى ناصر، وإعطاء الحماية للمؤسسات الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن خروج مستشفى ناصر من الخدمة يعد ضربة قاصمة للخدمة الصحية التي تقلصت إلى أدنى مستوياتها ويحرم المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية، لا سيما بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات في شمال القطاع.

وأمس الأحد، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفيي ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط قصف عنيف جدا وإطلاق نار كثيف.

وأضاف الهلال الأحمر، في بيان، أن آليات إسرائيلية تحاصر المستشفى، وتقوم بأعمال تجريف واسعة بمحيط المستشفى.

وأفاد البيان أن جميع طواقم المستشفى تحت الخطر الشديد حاليا، ولا تستطيع الحركة نهائيا.

وقال الهلال الأحمر إن أحد موظفيه قُتل عندما توغلت الدبابات الإسرائيلية فجأة بالمناطق المحيطة بمستشفيي ناصر.

ويعد مستشفى ناصر، الأكبر في جنوب القطاع الذي يخدم ما يزيد على 1.5 مليون فلسطيني.