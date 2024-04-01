أزهر الشرقية يُعلن نتائج التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي «الموسم الثامن»

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، نتائج التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي الموسم الثامن للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كل من: حنين محمد عمر أحمد الطالبة بالصف الأول الثانوي بمعهد فؤاد خميس النموذجي، أبرار رائد حسن محمد الطالبة بالصف الثاني الثانوي معهد فتيات العاشر، عمر محمد أحمد إبراهيم، الطالب بالصف الرابع الابتدائي معهد منيا القمح الابتدائي، لجين عبد السلام سعيد، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي معهد شنبارة الميمونة، يمنى محمد أحمد عبد الحق الطالبة بالصف الثالث الإعدادي معهد عمرو بن العاص بكفرصقر،

عبدالله حسن عبدالله الطالب بالصف الأول الإعدادي معهد الخيس الإعدادي بأبوحماد، حفصة وليد رفعت، الطالبة

بالصف الثاني الثانوي معهد فتيات منيا القمح، عبد الرحمن محمود محمد السعيد الطالب بالصف السادس الابتدائي عهد العاشر النموذجي الابتدائي.

وروضة صالح سعيد إبراهيم الطالبة بالصف الثانى الثانوى معهد فتيات السلامون بههيا، ومحمد بدر حامد عبد الحميد الطالب بالصف الثالث الإعدادي معهد كراديس بديرب نجم.

وبالنسبة للطلاب ذوي الهمم أسفرت النتائج عن فوز محمد رضا الشحات سليمان الطالب بالصف الثاني الثانوي بمعهد أنشاص الرمل الثانوي النموذجي ببلبيس.

وكانت منطقة الشرقية الأزهرية قد عقدت التصفيات على مستوى المعاهد في وقت سابق مع الطلاب المشاركين بكل معهد بجميع المراحل التعليمية، وصولا إلى التصفيات على مستوى الإدارات، ثم التصفيات النهائية على مستوى المنطقة استعداداً للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ويشار إلى أن مشروع "تحدي القراءة العربي" يهدف إلى تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وغرس القراءة كعادة متأصِّلة في حياتهم اليوميَّة، وزيادة الوعي بأهمية القراءة.