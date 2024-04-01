طرح 30 ألف كرتونة غذائية جنوب المنيا

تواصل الوحدات المحلية جنوب المنيا، طرح السلع الغذائية المدعمة، حيث تم طرح 30 ألف كرتونة سلع ومواد غذائية مدعمة، والتي تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح)، بواقع 100 جنيه للشنطة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية خفض الأسعار، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، باستمرار الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار"، مؤكداً، تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ففي مركزومدينة ديرمواس جنوب المنيا، تم الإعلان عن طرح سلع غذائية مدعمة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية، بتخفيضات تصل إلى ٢٥٪، حيث تم طرح 22 ألفًا و400 كرتونة مواد غذائية، منها 20 ألف كرتونة بسعر 100 جنيه، تضم، (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بالمركز، جاءت بواقع 4000 شنطة للمدينة، و16 ألف شنطة بقرى مركز ديرمواس.

وفي مركز ومدينة المنيا، تم الإعلان عن طرح 2400 كرتونة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) بواقع 100 جنيه للشنطة، وتم توزيعها بقريتي، (بني محمد سلطان - نزلة حسين)، وحي وسط مدينة المنيا، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، كثفت الوحدات المحلية القوافل الغذائية الثابتة والمتحركة، بالتعاون مع مديرية التموين لطرح سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية، حيث تم طرح 8500 كرتونة مواد غذائية مدعمة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح)، منها، 8000 كرتونة بقري، (دير البرشا - أبو قلتة - قزمول - بني روح - بني خالد - الإدارة - نواي - عزبة جاد الله) بمركز ومدينة ملوي.