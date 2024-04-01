مي عمر تتألق بالطابع العثماني وتخطف الأنظار

تعشق الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامي متابعة عالم الموضة والازياء وكثيرا ما تطل على جمهورها بأحدث صيحات عالم الموضة لهذا العام مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

مي عمر تخرج عن المألوف بالاوفر سايز

وبدت مي عمر بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بلوزة قصيرة بأكمام طويلة مصمم من قماش ناعم مضلع ومزين بالخيوط الذهبية والرسومات الهندسية يشبه الطابع العثماني في أناقته وجاذبيته، ونسقت عليها بنطال ينتمي لصيحة الهاي ويست باللون البنفسج فيما انتعلت سليبر ذهبي جذاب التصميم.

وفضلت لم خصلات شعرها لاعلى كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

وسبق وخطفت مي عمر الانظار نحو جمالها وسحر قوامها بإطلالتها الساحرة، حيث تألقت بفستان بنفسجي أنيق طويل، بخامة ذهبية لامعة في منطقة الصدر مرصع بعدد من الأحجار الملونة، من تصميم شهد الشرود من العلامة التجارية ريشة.

واكملت مي عمر رقي إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات الذهبية و أقراط كبيرة وأساور وأقراط كبيرة وسلاسل ذهبية.

شاركت مي عمر في رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولتها وبطولة أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن إخراج محمد سامي..

وتدور أحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" حول "نعمة سعيد أبو علب" المحامية المجتهدة المحبوبة من الجميع، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل يبيع منبهات، رغم الحب الكبير من "نعمة" لـ"صلاح" ووقفوها بجانبه في الأزمات، ما أن يحصل على مبلغ مالي كبير يقوم بخيانتها والزواج عليها، وينتهي الأمر بها بعد شجار مع زوجها وزوجته الثانية بضربها ومحاولة قتلها، تنجو "نعمة" من الموت وتعود لتبدأ رحلتها في الانتقام وتنجح في اخذ حقها وكشف حقيقة زوجها وجريمته أمام الشرطة ليتم حسبه بعدما قتل ضرتها بكل سهولة وسذاجة.

مي عمر

مي عمر (10 أكتوبر 1988-)، ممثلة مصرية، تخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت التمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق ثم مسلسل الأسطورة والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي.

التحقت مي عمر بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها. بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا. وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور. وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.

قابلت محمد سامي في السنة الدراسية الأولى، كان يدرس معها في الجامعة الأمريكية، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج عام 2010. وقد أثار عملها مع زوجها بعض المشاكل مع الفنانات المشاركات في الأعمال الفنية التي يخرجها زوجها، حيث اتهموه بفرد مساحة أكبر لأدوارها على حساب أدوارهن خاصة بشخصية شهد التي جسدتها في مسلسل الأسطورة.