مخرج مسلسل سر إلهي يكشف معاناته أثناء التصوير بالمواقع الحقيقية (فيديو)

كشف المخرج رؤوف عبدالعزيز، كواليس تصوير مسلسل “سر إلهي” الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2024، مؤكدًا أن طبيعة المسلسل قائمة على الدراما الاجتماعية الحقيقية.

وقال خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض عبر القناة الأولى اليوم الإثنين: “كنا حريصين على إخراج المسلسل من قلب الواقع، وعدم استخدام أي استديوهات أو الأماكن المتعادة للتصوير، وجرى الاعتماد على كل الأماكن الحقيقية، وهذا الأمر لم يكن سهلا بل متعبا للغاية”.

وأضاف: “كنا نتحايل كثيرا في العديد من الأمور من أجل السيطرة والقدرة على التصوير في الأماكن التي تضم العديد من المواطنين”، موضحًا أنه كان يجري بروفات بشكل داخلي ثم الخروج للشارع بهدف التصوير النهائي.

وأكد أنه على الرغم من صعوبة التجهيزات في كل مراحل عمل مسلسل “سر إلهي” إلا أنها كانت تحمل متعة وتشوق للغاية، مضيفًا أن مسألة الجمع بين التصوير والإخراج كانت لها مميزات عدة، إذ إنه من السهل ترجمة تخيلات المخرج على أرض الواقع.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس...