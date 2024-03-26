مسلسل سر إلهي|إشادات بروجينا بعد الحلقة الأخيرة ويتصدر التريند

تصدر هاشتاج نصرة وروجينا وكذلك هاشتاج سر إلهي، تريند موقع التغريدات القصيرة إكس "تويتر سابقا"، بعد عرض الحلقة الأخير من المسلسل، واحتل هاشتاج سر إلهي المركز الرابع في قائمة الأكثر تداولا، بينما احتل هاشتاج نصرة وروجينا المركز الخامس، وأشاد المغردون بالمسلسل والأحداث والنهاية المشوقة، خصوصا أن فكرة المسلسل ناقش العديد من الموضوعات الموجودة في رحم الواقع، وتقدمها للجمهور، بكل حيادية دون مبالغة أو افتعال.

وأشاد المغردون بمجهود الأبطال وأدائهم وطريقة تمثيلهم خصوصا النجمة روجينا، والتي قدمت شخصية نصرة خلال الأحداث، ودورها المختلف عنها تماما وكيف أوصلت إحساسها للجمهور، ومن الإشادات: روجينا مبدعه... وحش بالتمثيل، مريم نجمة المستقبل، مسلسل واقعي حقيقي، روجينا مبدعه حلوة الصيغة، سر إلهي مسلسل هايل ، بروافو روجينا، ما شاء الله عليكى غول تمثيل، روجينا إبداع متجدد وتألق دائم "، وغيرها العديد من التعليقات التي تشيد بها.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل" سر إلهي "بمثابة" دراما تحبس الأنفاس، حيث شهدت الحلقة الأخير بطولة النجمة روجينا، وتأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، هذا ما شهدت الحلقة ال15 والأخيرة من المسلسل، والتي كان عنوانها كل نفس ما كسبت رهينة، وعدل ربنا فوق الجميع، وحرص صناع العمل على جعل نهاية كل الشخصيات نهاية طبيعية لما فعلوه.

وجدل كبير أحداثه الحلقة الأخيرة حول نهاية شخصيات العمل، فنهاية شخصية نصرة (روجينا) بتنازلها عن ثلثي ثروتها كما يقول الشرع والدين، وأعطت لبدر بن هارون (محمود حجازي) ثروته، والتي كانت نهايته وفاته نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، والطمع في الذهب كانت نهاية شخصية رحمة (نهى عابدين)، التي قتلت شقيقها شريف (يوسف الأسدي) بسبب الذهب، ودخلت السجن بعد وفاته، كما خسر سعد (محمد ثروت) كل ماله من أجل خروجه من السجن، وذهب للمقابر يجلس بجوار ابنته سلمي، كما استولت نصرة (روجينا) على نصيب نهي (رشا مهدي) في معرض السيارات، والقبض على سراج (مراد مكرم) بسبب أعماله غير المشروعة ودخول شاهيناز (مي سليم) السجن بسبب قتل عزيز الرفاعي (أحمد سلامة)، وعودة حلا (مي أشرف زكي) إلي والدتها الحقيقية نبيلة (دينا)، وورث كل ثروة هارون (أحمد بدير).



أبطال المسلسل

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس...