تعليق مثير من إنريكي علي إستبدال مبابي "الوضع ممل"

تحدث المدرب الإسباني، لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن سر استبداله النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، خلال مباراة الفريق الباريسي أمام مارسيليا، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.



قام لويس إنريكي، بإجراء تبديل بنزول المهاجم البرتغالي جونتشالو راموس في الدقيقة 64، بدلًا من كيليان مبابي، ورصدت كاميرات البث التليفزيون غضب مبابي بقرار اسبتداله خلال مباراة مارسيليا.

وبسؤال إنريكي، في تصريحات بعد المباراة، عن سبب استبدال مبابي، وغضب اللاعب بسبب التغيير، قال :”الجمهور يختلف مع قراري باستبدال مبابي؟ أنا لا أهتم لهذا الأمر، أعتقد أنها الاعتراضات ذاتها كل مباراة، الوضع أصبح ممل”.

وشدد إنريكي، في تصريحاته: “أنا المدير هنا وأتخذ كافة القرارات بنفسي كل مباراة، وأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، وحتى يومي الأخير مع النادي”.

وحقق نادي باريس سان جيرمان الفوز على نظيره فريق مارسيليا، بثنائية نظيفة دون مقابل، خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد.