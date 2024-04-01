المرصد الأورومتوسطي يكشف جرائم الاحتلال بمجمع الشفاء: إعدامات وسرقة (فيديو)

كشف محمد المغبط، مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء بعد إعلانه الانسحاب منه بعد تدميره.

وقال خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي تخالف أدنى معايير وقواعد القوانين الدولي الإنساني التي على إسرائيل الالتزام بها، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضعها أمام مسؤوليتها ويسائلها ويحاسبها.

وأكد توثيق المرصد، قتل 13 طفلا على الأقل، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إعدامات واعتقالات تعسفية بمحيط مجمع الشفاء، مضيفًا: “وثقنا نهب آلاف الدولارات والذهب وكان هناك أكثر من 300 قتيل حتى الآن كحصيلة أولية”.

وأشار إلى أن كل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء، يبررها بأن هناك مقاتلين داخل المستشفى، موضحا أنه ليس هناك أي دليل على ذلك.

انسحب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء

وأعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، انسحابها من مجمع الشفاء الطبي بغزة، بعد محاصرته واستهدافه على مدار أكثر من 10 أيام ليتركه مدمرًا بالكامل، فجدرانه ومبانيه محروقة ومهدومة ليصبح خارج عن الخدمة الطبية بشكل كامل.

تركت قوات الاحتلال مجمع الشفاء وهو أكبر مؤسسة صحية في القطاع الفلسطيني، بعد تحقيق هدفها غير المعلن وهو تدمير كل ما هو مفيد للشعب الفلسطيني فتريد خراب قطاع غزة من منازل ومستشفيات وغيرها من المباني والبنية التحتية وغيرها، لتستمر في قتل الشعب الفلسطيني صاحب الأرض بشتى الطرق فما بين القتل العمد والحرق وهدم المباني على أصحابها وتركهم تحت الركام والأنقاض يموتون، مرورًا بسياسة التجويع ومنع التمريض والعلاج بمنع دخول الإمدادات الطبية اللازمة والوقود اللازم، تستمر حكومة الاحتلال بجرائم الحرب ضد أهل فلسطين، لتؤكد لشعوب العالم أن لا يوجد من يستطيع أن يمنع أعمالها الوحشية أو يحاسبها دوليًا.