ديربي جدة.. رقم قياسي في عدد الغيابات في صفوف الأهلي والاتحاد

يشهد ديربي جدة المنتظر بين الأهلي والاتحاد، والمقرر بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، رقما قياسيا على مستوى عدد الغيابات بين صفوف الفريقين.

يغيب 17 لاعبًا عن ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، مساء الإثنين، في قمة الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، لأسباب متنوعة.

غيابات الأهلي..

يفتقد الأهلي جهود 5 عناصر في موقعة الليلة، وهم هيثم عسيري، زياد الجهني، ريان حامد، وعبد الرحمن الصانبي والإسباني جابري فيجا.

غيابات الاتحاد..

يمتلك الاتحاد العدد الأكبر من الغيابات في ديربي جدة حيث يفقد جهود 12 لاعبًا، وهم: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، مروان الصحفي، عوض الناشري، مد الله العليان، زكريا هوساوي، سعد الموسى، أحمد بامسعود، أحمد شراحيلي، سلطان فرحان، حامد الغامدي، والبرازيلي فابينيو.

