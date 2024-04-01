تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الأهلي في ديربي اليوم

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يستضيف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن للمحترفين.

ويفتقد فريق اتحاد جدة بقيادة مدربه جاياردو لخدمات 5 لاعبين في موقعة الليلة، وهم هيثم عسيري، زياد الجهني، ريان حامد، وعبد الرحمن الصانبي والإسباني جابري فيجا.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الأهلي اليوم

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: أحمد حجازي ــ فواز الصقور ــ لويز فيليبي ــ حسن كادش

خط الوسط: نجولو كانتي ــ فيصل الغامدي ــ أحمد الغامدي

خط الهجوم: كريم بنزيما ــ عبدالرزاق حمدالله ــ فيلبي جوتا

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق الاتحاد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.