30 مليار جنيه لإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، شهد تنفيذ العديد من المشروعات المهمة، والتى تجاوزت تكلفتها 30 مليار جنيه، كان لها مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي كبير فى كافة المناطق التى نفذت فيها، وحققت الهدف منها فى خدمة أهالي المحافظة، وتلبية الاحتياجات المائية لأهالى القرى والمناطق المحرومة، وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة، بعد أن عانت سوهاج لسنوات طويلة، من التهميش وتدني معظم الخدمات، وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجا، والقرى المحرومة، بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وإقامة المشروعات الجديدة.





وكان لمحافظة سوهاج كان نصيب كبير من المشروعات التي تم تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تجاوزت تكلفتها 30 مليار جنيه، والتى جاءت من منطلق اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير محافظات الصعيد وتعويضها عن سنوات الحرمان والتهميش فى العقود الماضية من خلال التوسع في إقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجديدة، لخدمة المناطق الأكثر احتياجا، والقرى المحرومة بكافة مراكز المحافظة، إلى جانب إحلال وتجديد المحطات القائمة، لرفع كفاءتها وتحقيق الإستفادة القصوى منها، من خلال مبادرة حياة كريمة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.







وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج شهد طفرة غيرة مسبوقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، من خلال تنفيذ الكثير من المحطات؛ حيث شملت مشروعات مياه الشرب، مشروع محطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 بمركز سوهاج، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتخدم 70 ألف نسمة، ومشروع محطة إزالة الحديد والمنجنيز بالمدمر بمركز طما، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 23 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه المنشاة النقالى، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتخدم 160 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه البوحة النقالى بمركز ساقلتة، وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه، وتخدم 10 آلاف نسمة، ومشروع محطة مياه بيت علام بمركز جرجا، وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه، وتخدم 30 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الصوامعة شرق بمركز أخميم، وتبلغ تكلفتها 93 مليون جنيه، وتخدم 40 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق بمركز أخميم، وتبلغ تكلفتها 65 مليون جنيه، وتخدم 46 ألف نسمة، ومشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج، وتبلغ تكلفتها 580 مليون جنيه، وتخدم 600 ألف نسمة ،ومشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة ، وتبلغ تكلفتها 1.8 مليار جنيه، وتخدم 3.3 مليون نسمة، إلى جانب مشروع وصلات مياه الشرب التى تنفذها الشركة ويستفيد منها 980 ألف نسمة بقيمة 178 مليون جنيه.





وهناك أيضا مشروع محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما، بتكلفة 200 مليون جنيه، وتخدم 350 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه شطورة السطحية بطهطا والتى تبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وتخدم 300 ألف نسمة، ومشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم وتبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه، وتخدم 200 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بمركز جرجا، وتبلغ تكلفتها 12 مليون جنيه، وتخدم 14 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الكتكاتة بمركز ساقلتة، وتبلغ تكلفتها 5 ملايين جنيه، وتخدم 24 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه فاوجلى بمركز ساقلتة، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتخدم 11 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه أولاد الشيخ بمركز دار السلام، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتخدم 10 آلاف نسمة، ومشروع محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم، بتكلفة 17 مليون جنيه، وتخدم 50 ألف نسمة، ومشروع محطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بمركز أخميم، بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتخدم 56 ألف نسمة ومشروع محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بمركز دار السلام، بتكلفة 255 مليون جنيه، وتخدم 398 ألف نسمة.





وشهدت سوهاج إقامة وتشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي الهامة، والتى شملت مشروع صرف صحي الصلعا بتكلفة 43.7 مليون جنيه، وتخدم 15 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي مدينة جهينة، بتكلفة 80 مليون جنيه، ويخدم 62 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي الحرافشة بمركز جهينة، بتكلفة 25 مليون جنيه، ويخدم 3600 نسمة، ومشروع صرف صحي دمنو والمحامدة البحرية بمركز سوهاج، بتكلفة 63 مليون جنيه، ويخدم 22 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي المزالوة بمركز سوهاج، بتكلفة 75.6 مليون جنيه، ويخدم 19 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي إدفا بمركز سوهاج، بتكلفة 200 مليون جنيه، ويخدم 42 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي قرية الشوكا بمركز طما، بتكلفة 83 مليون جنيه، ويخدم 17 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي الغابات بمركز البلينا، بتكلفة 74 مليون جنيه، ويخدم 13 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي الكوامل والهجارسة وأولاد غريب بمركز سوهاج، بتكلفة 94 مليون جنيه، ويخدم 14 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي القراقرة والقيصان ونجع أبو حسين والدير القبلي بمركز سوهاج، بتكلفة 50 مليون جنيه، ويخدم 8 آلاف نسمة، ومشروع صرف صحي عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بمركز سوهاج، بتكلفة 293 مليون جنيه، ويخدم 51 ألف نسمة.





كما شملت مشروع صرف صحي قرية سلامون بمركز طما بتكلفة 50 مليون جنيه، وتخدم 25 ألف نسمة، ومشروعات صرف صحي قرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة 101 مليون جنيه، وتخدم 20398 نسمة، ومشروعى صرف صحي الحلاقى وأم دومة بمركز طما، بتكلفة 53 مليون جنيه، وتخدم 12 ألف نسمة، ومشروعى صرف صحي قريتى كويز ومقلد بمركز جرجا، بتكلفة 29.8 مليون جنيه، وتخدم 3969 نسمة، ومشروع صرف صحي نزة الحاجر بمركز جهينة، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 15868 نسمة، ومشروع صرف صحي نزلة عبد الله بمركز طما، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 1691 نسمة، ومشروع صرف صحي حوض الثلاثينى بمركز سوهاج، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 1500 نسمة، ومشروع صرف صحي عنيبس بمركز جهينة، بتكلفة 25 مليون جنيه، وتخدم 31 ألف نسمة.







ومشروع صرف صحي الغريزات بمركز المراغة، بتكلفة 323 مليون جنيه، ويخدم 32 ألف نسمة، ومشروعات صرف صحي حاجر مشطا والصفيحة ونزالي داوود والشيخ رحومة بمركز طهطا، بتكلفة 207 ملايين جنيه، ويخدم 41 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بمركز جرجا، بتكلفة 130 مليون جنيه، ويخدم 75 ألف نسمة، ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحي سوهاج غرب بمركز سوهاج، بتكلفة 198 مليون جنيه، ويخدم مدينة سوهاج وقراها، ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحي الكولا بمركز أخميم، بتكلفة 126 مليون جنيه، ويخدم مدينة أخميم وقراها، ومشروع محطة رفع صرف صحي رقم 3 و 4 بحى الكوثر بتكلفة 50 مليون جنيه، ويخدم 16 ألف نسمة، ومشروع محطة معالجة صرف صحي ساقلتة بمركز ساقلتة، بتكلفة 325 مليون جنيه، ويخدم 300 ألف نسمة، ومشروع محطة الصرف الصحي الفرعية بساقلتة بتكلفة 50 مليون جنيه، ويخدم 20 ألف نسمة.







ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بأولاد حمزة بمركز المنشأة، بتكلفة 150 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالمنشأة وأولاد حمزة بمركز المنشأة، بتكلفة 250 مليون جنيه، ويخدم 350 ألف نسمة، ومشروعات الصرف الصحي بقرى حياة كريمة بتكلفة 25 مليار جنيه، وتخدم 3.3 مليون نسمة، بالإضافة إلى مشروع وصلات الصرف الصحي التي تنفذها الشركة ويستفيد منها 2.3 مليون نسمة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، كما تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 455 مليون جنيه.





وأشاد السوهاجية بما تحقق من إنجازات والطفرة الكبيرة التى شهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي نظراً لمساهمتها فى تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفيرها بالمناطق والقرى المحرومة، وخلق بيئة خالية من التلوث البيئى.