وجهت الأجهزة الأمنية، حملات مرورية مكثفة، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين، وبما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات عن تحرير 556 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة.

لطلب فديه من أهله.. اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل بالخصوص



تنظر الدائرة السابعة ، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأثنين ، بمحافظة القليوبية أولى جلسات محاكمة المتهم “احمد سراج” عامل لقتله الطفل سيف هشام رجب، بدائرة قسم شرطة الخصوص لطلب فدية قدرها 100 الف جنيه من اسرته.

أنهى حياته لطلب فديه من أهله.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل في الخصوص|اليوم



وكانت بداية الواقعة عندما حرر شخص يدعى هشام، رجب، يعمل تاجر أراض يقيم دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بلاغا في قسم شرطة الخصوص، يفيد بتغيب صغيره سيف، طالب يبلغ من العمر 11 عاما، وأن أحد الأشخاص من الجيران رأى نجله أثناء سيره مع شخص كان يعمل معه في وقت سابق، يقيم في نطاق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين العثور على جثة الصغير داخل الشقة السكنية محل إقامة المتهم، وملقى بجواره حبل استخدمه القاتل المدعو «احمد سراج » البالغ من العمر 24 عامًا، في شنقه لطلب فدية مالية من أسرته.

وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم على ذمة التحقيقات واحالته لمحكمة الجنايات.

القبض على المتهمين بتجريد طالب من ملابسه وتصويره أثناء الاستحمام عاريا المنوفية وبث الفيديو عبر الفيس بوك.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمين بتجريد طالب من ملابسه وتصويره أثناء الاستحمام عاريا المنوفية وبث الفيديو عبر الفيس بوك.

كانت البداية بتلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من مسئول بإحدى المدارس بصحبة شقيقه (طالب "من ذوى الاحتياجات الخاصة") بقيام شخصين باستدراج شقيق المبلغ وتجريده من ملابسه وقيام أحد المتهمين بالاستحمام بصحبة "شقيق المبلغ" داخل حوض ري وقيام الآخر بتصويرهما وبث مقطع فيديو عبر صفحته بموقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" وعلم المُبلغ بالواقعة بعد مُشاهدة الفيديو.