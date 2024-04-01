الإثنين 01 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الذهب يرتفع بدعم آمال خفض الفائدة الأميركية

الذهب العالمي
الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين 1-4-2024، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في فبراير، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في يونيو.

txt

الدولار يستقر مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

 

وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي "تتفق مع ما نرغب في رؤيته".

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69 بالمئة، أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في يونيو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".

وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.33 بالمئة إلى 2,262.43 دولار للأونصة، وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2,265.73 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.98 بالمئة إلى 2,282.55 دولار للأونصة، وسجل ارتفاعا قياسيا إلى 2,286.35 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 25.22 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 913.85 دولار للأونصة.

وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.22 دولار للأونصة.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.20 جنيها للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.20 جنيها للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.20 جنيه للشراء.

47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.15 جنيه للشراء.

47.25 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

حادث تصادم ينتهي بوفاة طفل بالشرقية

اليوم .. قافلة طبية مجانية بمبادرة حياة كريمة بقرية القراقرة بسوهاج

الدولار يستقر مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

تقديم 1500 وجبة إفطار جماعي بخيمة جامعة سوهاج الرمضانية بالمستشفى الجامعي
الجريدة الورقية