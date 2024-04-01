تقديم 1500 وجبة إفطار جماعي بخيمة جامعة سوهاج الرمضانية بالمستشفى الجامعي

أقامت جامعة سوهاج الخيمة الرمضانية بالمستشفى الجامعي بمقرها القديم، ونظمت حفل إفطار جماعي لتقديم ١٥٠٠ وجبة على المرضى والمرافقين المغتربين لهم، وذلك بالتعاون مع جمعية رفقاء الخير، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وقال إن إدارة الجامعة تواصل تنفيذ دورها الخدمي والمجتمعي خلال الشهر الفضيل، حيث تقيم الخيمة الرمضانية وتقدم وجبات الإفطار للعاملين والمرضي والمترددين على المستشفى الجامعي، وتحرص على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لاستمرار توزيع الوجبات وزيادة عددها لتغطية احتياجات المستشفى الجامعي.

وقدم النعماني، خالص شكره لجمعية رفقاء الخير وجميع الجمعيات المشاركة فى هذا العمل الخيري، والذى يهدف فى المقام الأول التخفيف عن المرضى وذويهم من خلال التقرب منهم واحتوائهم، وتوطيد أواصل المحبة والمودة بين منسوبي المستشفى والنزلاء وإدارة الجامعة، إلى جانب اضفاء روح البهجة والسرور فى نفوسهم ونشر الأجواء الرمضانية الشعائر الروحانية المباركة.

جدير بالذكر أن حفل الإفطار كان بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والمتطوعين من الجمعيات الخيرية المشاركة فى الخيمة.

وفي سياق آخر شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاحتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي استضافته جامعة عين شمس، اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة.

في بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقال النعماني إنه تم طرح عدد من الموضوعات الهامة علي طاولة المجلس والتي يأتي من أبرزها مناقشة تنسيق الجامعات 2024، واستعدادات الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، والأعداد المقترحة من الطلاب المقبولين بالجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كما ناقش وضع ضوابط وآليات ومعايير لنظام التعليم الطبي المستمر بديلاً عن التعليم المدمج.

وعلي هامش المجلس شارك النعماني في الافطار الجماعي الذي نظمته جامعة عين شمس، بحضور وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، وأمانة المجلس ورؤساء الجامعات المصرية.