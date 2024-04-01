التموين تكشف أسعار الكعك والبيتي فور: خصم 25% (فيديو)

أكد اللواء علي أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لمخابز القاهرة بوزارة التموين، طرح كعك العيد بتخفيضات تصل إلى 25%.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين، أن الوزارة ستطرح الكعك في منافذ مستقلة لتجنب حدوث تداخل في استخدام كروت الخبز البلدي.

وأضاف: "منافذنا منتشرة على مستوى محافظتي القاهر والجيزة بواقع 15 منفذا بالإضافة إلى كل مجمعات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع المحافظات بالوجه البحري والوجه القبلي".

وتابع: "نحن معنيون بتوفير منتجات رمضان للشعب المصري، وكُلفنا بتوفير منتجات كحك العيد بجودة عالية وأسعار متميزة تحقق التوازن في الأسعار للتعامل مع موجة الغلاء، وسنطرح البسكويت والكعك والبيتي فور والأسعار تبدأ من 140 جنيه للكيلو، وسنطرح أيضا العلب المشكلة التي تصل إلى 5 كيلو ويبدأ سعر العلبة من 155 جنيه".

وأشار إلى أن الشركة أنتجت 35 طن كعك ويجري التوزيع من خلال منافذ الشركة البالغ عددها 15 فرع فى محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى طرح الكعك فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،مشيرا إلى أنه هناك الكثير من التعاقدات مع شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال على كعك العيد.

أسعار الكعك في العيد

الكعك السادة: 150 جنيهًا للكيلو

الكعك الملبن: 140 جنيهًا للكيلو

الكعك المكسرات: 210 جنيهات

الغريبة السادة: 160 جنيهًا

الغريبة اللوز: 200 جنيه

بيتي فور عادي: 170 جنيهًا

بيتي فور لوكس: 200 جنيه

بيتي فور سابليه: 200 جنيه

الكوكيز: 170 جنيهًا.