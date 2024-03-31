التموين تبدأ طرح كعك العيد بأسعار أقل 25 % من السوق

بدأت شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كعك العيد بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 25%.



قال اللواء على أشرف رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن الشركة قامت حتى الآن بإنتاج 35 طن كعك بأسعار تبدأ من 150 جنيها ويتم التوزيع من خلال منافذ الشركة البالغ عددها 15 فرع فى محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى طرح الكعك فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،مشيرا إلى أنه هناك الكثير من التعاقدات مع شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال على كعك العيد .

اوضح اللواء على أشرف أن الأسعار تبدأ من 150جنيها لكيلو بسكويت النشادر ، وكذلك سعر الكعك السادة 150 جنيهًا للكيلو ، وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا للكيلو . أما بالنسبة لكيلو كعك المكسرات فيبلغ سعره 210 جنيهات ، وكيلو الغريبة السادة تباع بسعر 160 جنيهًا ، بينما تصل أسعار غريبة اللوز إلى 200 جنيه. كما تطرح مخابز القاهرة الكبرى بيتي فور عادي بسعر 170 جنيهًا للكيلو ، وبيتي فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتي فور سابليه بسعر 200 جنيه. ويتم طرح الكوكيز بسعر 170 جنيهًا.

كشف اللواء على أشرف، ارتفاع زيادة جميع الخامات بداية من السكر والدقيق والسمن مما شكل معضلة كبيرة لطرح منتجات ذات جودة عالية وفى نفس الوقت أسعار معقولة أقل من سعر السوق مع الالتزام بمعايير الجودة ومطابقة المواصفات القياسية بعيدا عن استخدام مكسبات الطعم التى تسبب أضرار صحية ويعتمد عليها الكثير من القطاع الخاص. بينما تقوم شركة مخابز القاهرة الكبرى باستخدام خامات طبيعية ونعتمد على السمن الطبيعى بنسبة كبيرة مع إضافة نسب بسيطة من السمن الصناعى لتغطية التكلفة مع العلم أننا لا نستخدم الزيوت النباتية المهدرجة نهائيا

أوضح رئيس مجلس إدارة مخابز القاهرة الكبرى أن هناك لجنة برئاسة العضو المنتدب الفنى وتضم كل من ممثل قطاع المشتريات وممثل قطاع التسويق تكون مهمتها شراء الخامات ومتابعة عملية الإنتاج والتسويق ومتابعة ردود أفعال المواطنيين بعد الطرح مع العلم انه يتم العديد من اختبارات التذوق قبل طرح المنتجات للجمهور كما يتم تحليل الخامات قبل بدء عملية الإنتاج للتأكد من جودتها



