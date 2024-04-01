ديربي جدة.. تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة السعودية والخليجية بصفة عامة إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يستضيف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن للمحترفين.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

يتفوق الاتحاد في تاريخ مواجهاته مع غريمه الأهلي، حيث التقى الفريقين في 95 مباراة، كان الفوز من نصيب الاتحاد في 33 مباراة، بينما انتصر الأهلي في 31 لقاء، وخيم التعادل على 31 لقاء.

كما يمتلك الاتحاد تفوقا على المستوى التهديفي بواقع 135 هدفا، فيما أحرز الأهلي 130 هدفًا.

ويعتبر عمر السومة مهاجم الأهلي السابق هو هداف الديربي برصيد 13 هدفًا، كما صنع هدفين في 15 مباراة، أما هداف الاتحاد والثاني في الديربي مهاجم العميد سابقا سيرجينهو بتسجيل 11 هدف.

يحتل الأهلي المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق الاتحاد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة.