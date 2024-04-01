موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في الدوري السعودي

تنتظر جماهير الكرة السعودية مواجهة من العيار الثقيل في ديربي جدة ستجمع بين الأهلي والاتحاد مساء اليوم الاثنين، في الجولة 26 من الدوري السعودي.

ويشهد ديربي جدة منافسة خاصة على المركز الثالث حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة، وخلفه مباشرة الاتحاد برصيد 46 نقطة.

ويبحث الاستمرار في احتلال المركز الثالث برفع رصيده إلى 51 نقطة والابتعاد أكثر عن مُلاحقه بفارق 5 نقاط بدلاً من نقطتين.

وعلى الجانب الأخر يسعى الاتحاد لخطف المركز الثالث من الجار بأن يُصبح رصيده 49 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي والاحتفاظ بترتيبه في الجولات المُقبلة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد في منافسة قوية على احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

يأتي موعد مباراة الاتحاد السعودي اليوم ضد الأهلي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1).