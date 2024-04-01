تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الرائد الليلة.. محمد شريف يقود الهجوم

يستعد فريق الخليج السعودي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد شريف، لمواجهة قوية مع نظيره فريق الرائد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي «روشن للمحترفين»، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والرائد في الدوري السعودي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر «العاشرة بتوقيت السعودية».

تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الرائد الليلة

حراسة المرمى: مروان الحيضري.

خط الدفاع: سعد الحمسل – محمد الخبراني – ليساندرو لوبيز – بندار الموتاري.

خط الوسط: منصور حمزا – عبد الإله – بيدرو ريبيتشو.

خط الهجوم: خالد ناري – محمد شريف – فابيو مارتينس.



ترتيب فريقي ضمك والرائد بالدوري السعودي

يحتل فريق الخليج المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، جمعهما من خلال الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 10 مواجهات.

بينما يأتي نادي الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، حققهما من خلال الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 6 لقاء، وخسر ف 12 مواجهة.