سينومي ريتيل تتصدر الترند لليوم الثاني بعد خسارتها 1.02 مليار ريال سعودي

سينومي ريتيل باتت تلك الشركة السعودية، متصدرة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلان تكبدها خسائر كبيرة وصلت لـ 1.02 مليار ريال سعودي.

ووفا لشبكة العربية، فقد تكبدت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) صافي خسائر بقيمة 1.02 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي مقابل صافي ربح بقيمة 17.5 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

ووصلت خسائر "سينومي ريتيل" صافية 1.11 مليار ريال بنهاية عام 2023 مقابل صافي ربح بقيمة 236.9 مليون ريال في عام 2022.

أبرز تصريحات سينومي ريتيل عن خسائرها

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أمس الأحد: