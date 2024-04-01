انهيار منزل قديم مكون من ثلاث طوابق بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج إنهيار حائط منزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخرسانة الأسمنتية غير مأهول بالسكان بسبب قدم المنزل وتهالكه دون حدوث إصابات بشرية أو تصدعات بالمنازل المجاورة وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد تلقي القسم بلاغًا بانهيار جزئي بمنزل "دون مصابين" دائرة القسم .





بالإنتقال والفحص تبين إنهيار حائط من الجهة البحرية لمنزل مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالخرسانة الأسمنتيه ومكون من ثلاثة طوابق ملك ورثة "أبو العلا . ع . م" غير ماهول بالسكان دون حدوث إصابات أو تصدعات بالمنازل المجاورة .





وبسؤال أحد ورثة المنزل "صبري . ا . ع . م" 54 سنة سائق ومقيم دائرة القسم بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .









وفي سياق متصل شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "راضي . ا . م . س" 43 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية وامتد لمنزل ملاصق ملك شقيقه "أيمن . از. م . س" 40 سنة عامل [ غير متواجد ] وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات .





وبسؤال مالك المنزل الأول قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزله ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .