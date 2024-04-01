معرض فيصل للكتاب .. أمسية لشعراء العامية وندوة الزكاة طُهرة ونماء

معرض فيصل للكتاب .. يواصل جمهور محافظة الجيزة، التوافد على معرض فيصل الرمضاني للكتاب، المقام في منطقة الطالبية فيصل، بدورته الثانية عشر، من تنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فعاليات متنوعة



وشهد المعرض أمس الأحد تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة للأطفال، من بينها ورش رسم وتلوين، وحكي، وأعمال حرفية، ومجموعة من العروض المختلفة، التي قدمتها هيئة الكتاب بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

أمسية شعرية



وأقيم على هامش المعرض أمسية شعراء العامية شارك فيها كل من الشعراء: خلف جابر- رجب الصاوي- سالم الشهباني- سعيد شحاتة، وأدارتها الدكتورة شيرين العدوي، وتبادل خلالها الشعراء إلقاء القصائد المختلفة.

كما أقيم ندوة رمضانية بعنوان «الزكاة طُهرة ونماء.. والمرأة والزكاة»، شارك فيها الواعظ محمود عابدين- الواعظة سحر شوقي، وأدارها حمادة محجوب.



وتحدث المشاركون عن فوائد الزكاة ومنافعها، مؤكدين أن الزكاة فريضة فرضها الله على أغنياء المسلمين ترد على فقرائهم كما، ورغم أنها طاعة لله واستجابة، إلا أنها مع ذلك فيها فؤائد كثيرة ومنافع كبيرة ومصالح وفيرة.

ويواصل المعرض تقديم فعاليات حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من دور النشر المصرية، وسط حضور جماهيري كبير.

معرض فيصل للكتاب من المقرر أن يقدم مساء اليوم ندوة بعنوان «رمضان في تراثنا المخطوط»، بمشاركة د. عزة محمود، ومروة الشريف، وعادل سميح، كما يقدم ندوة «فقه الاعتكاف وغاياته في القرآن والسنة»، بمشاركة الواعظ حسين إبراهيم- الواعظة أسماء محمود، ويديرها مروان حماد.

يُذكر أن دورة المعرض يشارك بها عدد من دور النشر المصرية الخاصة، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، صندوق التنمية الثقافية، المجلس الاعلى للثقافة، أكاديمية الفنون، المركز القومي لثقافة الطفل، والمكتبات المتنقلة، التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة، والتي تُشارك للمرة الأولى بعدد من الانشطة الخاصة بها، ويُصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني، يُشارك به فرق: "كورال سلام -بالمركز القومى لثقافة الطفل-، التنورة التراثية، النيل للألات الشعبية -التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة-، الإنشاد الديني -بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية-، والأراجوز -التابع لصندوق التنمية الثقافية-"، إلى جانب عدد من الورش الفنية المقدمة للطفل بشكل يومي في التاسعة مساءً.