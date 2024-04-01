مصرع مسنة إثر سقوطها من أعلى سلم الطابق الثاني بجرجا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ربة منزل في بداية العقد التاسع من العمر تقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة بكسر بالفخذ الأيمن أثناء صعودها سلم المنزل بالطابق الثاني حدثت لها حالة إغماء نتيجة غيبوبة سكر واختل توازنها وسقطت أرضا وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "باتعة . م . ع . ا" 82 سنة ربة منزل مصابة بكسر بالفخذ الأيمن إدعاء سقوط من علو وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة ومقيمة بدائرة القسم.

غيبوبة



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجلها "إبراهيم . م . ش . ع" 49 سنة بائع ومقيم دائرة القسم أفاد بأنه أثناء صعود والدته المذكورة سلم المنزل بالطابق الثاني حدثت لها حالة إغماء نتيجة غيبوبة سكرية فإختل توازنها وسقطت أرضاً مما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



حريق

وفي سياق متصل شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في منزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وامتدت النيران لمنزل مجاور دون حدوث إصابات بشرية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة نتج عنه احتراق بعض المنقولات المنزلية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك "راضي . ا . م . س" 43 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية وامتد لمنزل ملاصق ملك شقيقه "أيمن . از. م . س" 40 سنة عامل [ غير متواجد ] وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات.





وبسؤال مالك المنزل الأول قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزله ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.