مسلسل حق عرب الحلقة 22| أحمد العوضي يبرئ المعلم عبد ربه

تصاعدت صراعات وأحداث مسلسل حق عرب المشوقة، بطولة الفنان أحمد العوضي، والمُذاع على قناة ON Drama خلال الماراثون الرمضاني الحالي، حيث يشهد مسلسل حق عرب الحلقة 22 مفاجآت جديدة لشخصية عرب السويركي.

وبعدما كاد رجال المعلم عبدربه الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، القضاء على عرب السويركي ويجسد دوره الفنان أحمد العوضي من خلال ضربه بعنف شديد، أنقذته الشرطة وتم فتح تحقيق رسمي داخل قسم شرطة الدرب الأحمر للتعدي عليه، ولكن المعلم عبدربه بادر بالاتهام إلى عرب السويركي ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، وأنّه تحرش بشقيقة أحد الرجال الذين يعملون معه، وهو سبب التعدي عليه لأخذ الحق منه.

وتوالت الأحداث، وحضر علي السويركي ويجسد دوره الفنان محمد أحمد ماهر، مع شقيقه عرب السويركي، ويطلب أن تأخذ التحقيقات مجراها الرسمي للنيابة، ولكن عرب السويركي برأ المعلم عبدربه أمام رئيس المباحث وأخلي مسؤوليته من التعدي عليه بالضرب، وأنه رجل عادل ولا يظلم أبدًا، فهل قرر عرب السويركي أخذ حقه بذراعه من المعلم عبدربه، بعد تعافيه أم ينوي الوقيعة به في تجارة الأخشاب والآثار؟. هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 22 الليلة.

مسلسل حق عرب



مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 21

تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 21، بطولة أحمد العوضي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والثانية الساعة الثالثة عصرًا.



كما تنطلق مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 21، الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحا أما الثانية الساعة الخامسة والربع صباحا، ويأتي ذلك بالتزامن مع عرضها من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.



أبرز أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13

وقرر عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي الزواج من حبيبته حنان وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، بعد انفصلا عن بعضهما الفترة الماضية، ولكنه قرر أن يسامحها بعدما توهمت أنغام ابنة المعلم عبدربه وتجسدها الفنانة كارولين عزمي أنها ستعيش قصة حب مع عرب السويركي.



وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.



موعد عرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 10

وتذاع الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.



قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.