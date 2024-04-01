مالطا تتولى اليوم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر

مالطا.. بعد انتهاء فترة اليابان في رئاسة مجلس الأمن والتي كانت شهر مارس الماضي، تتولى دولة مالطا اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لهذا الشهر.

ووفقًا للقاهرة الإخبارية، فستعقد مندوب مالطا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة فينيسا فريزر مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس، بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.

يشار إلى أن المجلس يتكون من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: "روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية"، و 10 دول أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى "مالطا، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، اليابان، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور".

يذكر أن مجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الدول المتولية رئاسة مجلس الأمن لعام 2024

ووفق لموقع الأمم المتحدة الإلكتروني، فتتم رئاسة مجلس الأمن من خلال تولى كلا من أعضائه بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية، والتي ستكون خلال عام 2024 كالتالي:

تولت دولة فرنسا رئاسة مجلس الأمن مع بداية العام في شهر يناير، وهي عضو دائم بالمجلس.

وفي شهر فبراير تولت غيانا، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2025.

وتولت اليابان رئاسة مجلس الأمن الشهر الماضي "مارس"، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2024.

وفي إبريل الجاري تولت مالطا بدءًا من اليوم رئاسة مجلس الأمن، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2024.

أما شهر مايو سوف تتولي موزامبيق رئاسة مجلس الأمن، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2024.

وشهر يونيه تتولى جمهورية كوريا رئاسة مجلس الأمن، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2025.

وشهر يوليه يتولى الاتحاد الروسي رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، وهو عضو دائم بالمجلس.

وفي شهر أغسطس تتولى سيراليون رئاسة مجلس الأمن، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2025.

وفي شهر سبتمبر تتولى سلوفينيا رئاسة مجلس الأمن، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2025.

وشهر أكتوبر من المقرر أن تتول فيه سويسرا رئاسة مجلس الأمن، والتي تنتهي عضويتها في 31 ديسمبر 2024.

أما شهر نوفمبر فتتولى المملكة المتحدة رئاسة مجلس الأمن، وهي عضو دائم.

ومع نهاية العام في شهر ديسمبر تتولى رئاسة مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي عضو دائم بالمجلس.