أول جمعة من إبريل.. قصة الاحتفال بيوم اليتيم

يوم اليتيم .. تحتفل الأمة العربية في الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام بيوم اليتيم، تلك المناسبة التي يُحتفل بها مع الأطفال الأيتام ومساعدتهم بطريقة أو بأخرى حتى لا يشعرون بفروق بينهم وبين أقرانهم في أي مكان.

يوم اليتيم

واليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير ولم يبلغ الحلم لقول رسولنا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" لا يتم بعد احتلام"، حيث أوصى الاسلام برعاية وكفالة اليتيم والتي تعد من الاعمال الطيبة التي تقدسها الشرائع السماوية، وتقدرها المجتمعات كافة، حيث قال سهل بن سعد "رضي الله عنه" قال رسول الله"صلى الله عليه وسلم "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما"

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي قصة الاحتفال بيوم اليتيم:

فكرة الاحتفال بيوم اليتيم

يرجع فكرة الاحتفال بيوم اليتيم في مصر عام 2003م عندما اقترح أحد متطوعي جمعية الأورمان الخيرية على المسئولين التخفيف عن الأطفال الأيتام ولفت أنظار المجتمع لضرورة الاهتمام بهم، وشعورهم بوجود الجميع معهم.

قرار تخصيص يومًا لليتيم

وفي عام 2006م، حصلت الجمعية العامة على قرار بتخصيص يوم لليتيم من قبل مجلس وزارة الشئون الاجتماعية العرب في دورته السادسة والعشرين ليتم تخصيص أول جمعة من شهر إبريل للاحتفال بيوم اليتيم الذين فقدوا آباءهم.

وفي عام 2007م، وافق الأمين العام لجامعة الدول العربية على رعاية المؤتمر الذي نظمته جمعية الأورمان للاحتفال بيوم اليتيم، وقامت بتنظيم الاحتفال بحضور 30 ألف طفل

منذ ذلك الوقت يتم الاحتفال بيوم اليتيم في جميع دول العالم، وتمت مكافأة جمعية الأورمان ودخلت الفكرة موسوعة جينيس عام 2010م بعدما تجمع 4550 طفلًا يتيمًا رافعين الأعلام المصرية، لجذب الانتباه إليهم والالتفات إلى احتياجاتهم فى منطقة سفح الهرم بالجيزة.

هدف الاحتفال بيوم اليتيم

يأتي الاحتفال بيوم اليتيم بهدف إدخال البهجة والسرور عليه وكسر الحاجز النفسي لديهم، فاليتيم هو من مات عنه أبوه وهو صغير ولم يبلغ الحلم، لقول رسولنا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" لا يتم بعد احتلام"، حيث أوصى الإسلام برعاية وكفالة اليتيم، التي تعد من الأعمال الطيبة التي تقدسها الشرائع السماوية وتقدرها المجتمعات كافة.