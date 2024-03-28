‎مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية "يوم الربيع" احتفالًا بيوم اليتيم، وذلك بحضور الدكتورأحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء الدكتور محمد نصار؛ مساعد قائد المنطقة الشمالية لخدمة المجتمع، والنائب أحمد المصري؛عضو مجلس النواب، واللواء هشام شاهين؛مدير المستشفى الإيطالي للقوات المسلحة، والدكتور سيد سعداوي؛ وكيل مديرية الشؤونالاجتماعية، والدكتورة أماني جاد الاستشاري التربوي ومدير العلاقات الخارجية لدار جانوتي لرعاية الأيتام، ومؤسسة تطبيق سند، وجمعيةمصدر خير، ومؤسسة سيدات مصر، ومؤسسة إدك، ودار المستقبل للتعليم الإلكتروني، ودار كتوبيا للنشر والتوزيع.

وكما تحتفل الدولة المصرية كل عام بيوم اليتيم حرصت المكتبة هذا العام على الاحتفال بشكل مختلف من خلال مشاركة مجموعة من الأطفالمن دور الرعاية لتقديم عمل مسرحي استعراضي، بهدف تشجيعهم على تنمية مهاراتهم المختلفة وتقوية شخصياتهم والمساعدة في تعزيزوتطوير ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم الإبداعية. كما تم تقديم مجموعة من ورش العمل والأنشطة الترفيهية والثقافية التفاعلية للأطفال والنشءلتنمية قدراتهم العقلية والثقافية.

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفلوالنشء في دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المعنوي والثقافي ومنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم، وذلك من خلال الفعاليات المختلفةوالأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليمالإبداعي والتفاعلي والثقافي.