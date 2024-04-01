تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام إمبولي في الدوري الإيطالي

يواجه فريق إنتر ميلان نظيره إمبولي مساء اليوم، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة «الكالتشيو» التي تقام في موسمها الحالي 2023- 2024.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بينيامين بافارد، دي فري، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزيل دومفريز، نيكولو باريلا، كريستيان ألساني، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام



وكان فريق إنتر ميلان تعادل أمام نظيره ومنافسه نابولي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي للموسم الحالي.



موعد مباراة إنتر ميلان وإمبولي

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

ويقع فريق إنتر ميلات في المركز الأول من ترتيب الدوري الإيطالي للموسم الحالي، برصيد 76 نقطة، بفارق 11 نقطة، عن أقرب منافسيه، إيه سي ميلان.

