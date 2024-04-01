يواجه فريق الكرة الأول بنادي روما نظيره فريق ليتشي، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 30 بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل روما المتوقع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: كارسدروب، مانشيني، نديكان، أنخلينو.

خط الوسط: كريستانتي، باريديس، عوار.

خط الهجوم: بالدانزي، ستيفان الشعراوي، روميلو لوكاكو.

ويحتل فريق روما المركز الخامس برصيد 51 نقطة، من 29 مباراة، فيما يأتى ليتشي في المركز 13 برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

حقق روما الفوز في 15 مباراة، وخسر 8 وتعادل 6 مواجهات، فيما فاز ليتشي في 6 مباريات، وتعادل في 10 و تلقي الهزيمة في 13 لقاء.

موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 19:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على ملعب ملعب فيا ديل ماري.

القنوات الناقلة لمباراة روما و ليتشي

